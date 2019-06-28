Naneli lokum tarifi | Harika lezzeti damaklarınızı şenlendirecek
Lokum Türk kültürünün vazgeçilmeyen bir parçası. Peki nanelisini yediniz mi? Ya da evde yapmayı denediniz mi?28 Haziran 2019 Cuma 11:34
Lokum, ülkemizin en eski geleneksel şekerlemelerindendir. Tadı çok seviliyor ve hatta zamanında yapılan yakıştırmalarla, bir yiyeceğin güzelliğini tanıtmak için "lokum gibi" diye tabir ederiz.
Nanelisini seven pek azdır. Fakat sevenler de tam bağlıdır. Bu lezzeti evde kendi koşullarınız altında yapmak isterseniz;
Malzemeler
- 2 su bardağı su
- 100 gram nişasta
- 1 kg şeker
- yarım limon suyu
- 2 gr krem tartar
- taze nane yaprakları
- 2 yemek kaşığı badem yağı
Üzeri için;
- 100 gram pudra şekeri 50 gram nişasta
Yapılışı
Derin bir tencereye su ve şekeri boşaltın. Orta ateşte ara ara karıştırarak, kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra nane ve limon suyunu ekleyin. Kıvam alıp gövdeleninceye akdar kaynatmaya devam edin. Bu esnada oluşan köpükleri, bir kaşık yardımıyla, kontrol ederek alın.
Nişastayı yarım çay bardağı kadar su ile çırparak karışıma ilave edilir. Ardından da krem tartar eklenir. Macun kıvamı alana kadar kaynatmaya devam edin.
Badem yağı ile yağladığınız tepsiye, hazır olan macunu dökün. Ardından küçük parçalar halinde kesin.
Pudra şekerii ve nişastayı karıştırıp naneli lokumları içerisinde harmanlayın.
Şimdiden afiyet olsun..
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