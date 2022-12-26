Nane çayı nasıl tüketilmelidir? Tükettiğinizde bağışıklık sisteminizi güçlendirecek: Hafızayı uçuşa geçiren tarif

Nane bitkisinin sayısız faydasından dolayı, nane çayı da oldukça rağbet görüyor. Normal olarak yemek ve salatalarda kullanılan nane, faydalarından dolayı da çay olarak da yaygın olarak tüketiliyor. Özellikle hazımsızlığa çok iyi geldiği bilinen bu çayı kullanmayı düşünenler, sosyal medya ve internet üzerinden Nane Çayı Nasıl Tüketilmelidir? Sorusunu sıkça soruyorlar.

Yeşil çay ve nane çayı gibi çaylar, hafızayı, hatırlamayı iyileştirmek için beyindeki sinirleri uyarmaya yardımcı olabilecek bileşikler içerir. Bu çaylar ayrıca enerji ve uyanıklığı artırmaya yardımcı olabilir, böylece genel beyin sağlığını daha iyi hale getirir. İşte hafızanızı güçlendiren o çay nane çayı

Nane Çayı Nasıl Hazırlanır? Nane çayı Nasıl Yapılır

Nane çayı birçok market ve baharat satan yerlerde poşet halinde bulunmaktadır. Her ne kadar bu şekilde de tüketilse de, uzmanlar taze nane yaprağından elde edilen çayın çok daha faydalı olduğunu belirtiyor. Nane çayı doğal ve taze olarak şu şekilde hazırlanmaktadır:

Öncelikle nane yaprakları saplarından ayrılıp 1 ile 2 gün civarında kurumaya bırakılır

Kuruyan yapraklardan 2 veya 3 çay kaşığı kadar alınarak, kaynamış bir demlik suyun içine atılır ve ocaktan indirilir.

10 ile 15 dakika demliğin ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakılır

Daha sonra süzülerek tüketilir. Genellikle içine limon sıkılarak tüketilen nane çayını, tatlı tüketmek isteyenler bal da ilave edebilirler.

Nane Çayının Sağlık Açısından Faydaları Nelerdir?

Nane çayı faydaları: Nane çayının sağlık açısından birçok faydası bulunuyor, bunlardan en önemlileri şunlardır:

Sindirim sistemini destekler: nane çayı sindirim sisteminde oluşan gazları gidererek, daha iyi sindirim sağlar. Ayrıca ağrı kesici özelliği ile de mide ve barsak ağrılarını azaltır.

Ateşi düşürür: nanenin içinde bulunan mentol, vücudun soğumasına ve ateşin düşmesine neden olur.

Stresi azaltır: özellikle kasları gevşeterek, gerginlikleri ve stresi azaltır.

Nefes kokusunu giderir: nane çayı düzenli olarak tüketildiğinde, ağız kokularını önler.

Grip ve soğuk algınlığına iyi gelir

Özel döneminde oluşan ağrıları azaltır.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Baş ve diş ağrısına iyi gelir.

Hafızayı güçlendirir.

Mide bulantısı ve kusmaya iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Nane Çayının Cilt ve Saçlara Faydaları Nelerdir?

Nane çayının cilt ve saçlar üzerindeki faydalarından bazıları da şunlardır:

Yağlı cildin, yağ oranını düzenler.

Ciltte oluşan tahrişlerin giderilmesini sağlar.

Sivilce ve aknelerin giderilmesine yardımcı olur.

Kan dolaşımını arttırdığından, saçların uzamasına destek olur.

KURU NANE ÇAYI NASIL YAPILIR? Toz nane çayı tarifi

Soğuk algınlığına iyi gelen ve kış aylarının vazgeçilmez çaylarından biri olan kuru nane çayı kaynamış bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar kuru nane eklenip 10 dakika kadar demlendirilir. Ardından limon ekleyerek tüketilir.

Nane Çayı Tarifi Nasıl Yapılır? Taze nane fiyatı ucuzdur. Taze nane çayı tarifi;

Taze nane yapraklarını güzelce yıkayın ve elinizde ovalayın.

Kaynamış suyu bir kenarda 3 dakika bekleterek uygun sıcaklığa getirin.

Yaklaşık 15 dakika demlikte bekleyip süzerek servis edin.

Arzuya göre limon dilimi ve bal ile servis edebilirsiniz.

Nane çayı zayıflatır İçerdiği mikro besinlerin dışında, antioksidan özelliklere de sahiptir. Bunun dışında, nane çayının doğrudan kilo vermeye etkisi yoktur.mı?

Nane Çayı Ne Zaman İçilmeli? Nane çayı içeriğinde doğal bir yoldan kafein barındırmaz. Bu yüzden nane çayını günün herhangi bir saatinde afiyetle içebilirsiniz.

Nane çayı günde kaç bardak içilmeli?

Nane Çayı: 1 ya da 2 tatlı kaşığı nane 1 bardak kaynar suyla haşlandıktan sonra üstü kapalı olacak şekilde 10 dakika demlenir süzülerek ve tatlandırılmadan içilir. Günde 2 - 3 bardak içilebilir.

Nane Çayı Zararları ve Yan Etkileri

Reflü problemi olan kişilerin nane çayını tüketmesi uygun görülmez. Nane çayı da bu etkiyi gösterecek bir nedendir.

Nane kas gevşetici özelliğe de sahiptir. ...

Nane çayını gün içinde aşırı tüketmek, mide yanmasına ve ishale neden olacaktır.

Mor nane

Sözmen, Sivaslıların mor nane olarak bildiği Consalida bitkisinin alkaloid içeren zehirli bir bitki olduğunu ifade edip, “Consolida Sivaslılar arasında mor nane olarak biliniyor. Bunun mor taç yapraklarını toplayarak kurutuyorlar. Öğüttükten sonra nanenin içerisine koyup yakarak çorbaya renk vermesini sağlıyorlar.2