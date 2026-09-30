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Gündem Fırtına ulaşımı vurdu! Kuzey Ege'de feribot seferleri iptal edildi!
Gündem

Fırtına ulaşımı vurdu! Kuzey Ege'de feribot seferleri iptal edildi!

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Fırtına ulaşımı vurdu! Kuzey Ege'de feribot seferleri iptal edildi!

Kuzey Ege'de etkisini gösteren olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında hizmet veren GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, elverişsiz hava şartları yüzünden Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Kuzey Ege'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinin bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00 saatlerinde yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Kabatepe'den saat 13.00 ve 17.00, Gökçeada'dan da 11.00 ve 15.00'te seferlerin yapılacağı, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği ifade edildi.

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