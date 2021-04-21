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Gündem "Namusumu lekeleyemezsiniz" demişti... Mahkemeden Hadise'ye şok!
Gündem

"Namusumu lekeleyemezsiniz" demişti... Mahkemeden Hadise'ye şok!

Gayrimeşru ilişkilerle gündem olan Hadise isimli şarkıcı, son olarak Reza Zarrab ile gayrimeşru ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Haberlerin ardından "Namusumu lekeleyemezsiniz" diyen ve mahkeme yolunu tutan Hadise, istediğini bulamadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 19:37:00 - 2021-04-21 21:03:15
"Namusumu lekeleyemezsiniz" demişti... Mahkemeden Hadise'ye şok!

Şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile olan 11 yıllık evliliğini bitirmek için Bodrum Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Gündeş, mahkemeye sunduğu dilekçesinde Zarrab'ın başka kadınlarla gayrimeşru ilişkisi olduğunu söylemişti.

Boşanma dilekçesindeki bu iddiadan sonra ise gündeme gayrimeşru ilişkilerle gelen şarkıcı Hadise'nin, o kadınlardan biri olduğu iddiası ortaya atılmış ve bu iddia bazı basın-yayın organlarında yer almıştı.

Hadise'nin talebi kabul görmedi

Bunun üzerine "Namusumu lekeleyemezsiniz" tepkisinde bulunan Hadise, hakkında çıkan haberlerin kaldırılması için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Şarkıcı, çıkan haberlerin yalan olduğunu, bu nedenle erişime engellenmesini talep ederken hakimlik ise haberlerin basın özgürlüğü kapsamında olduğunu değerlendirerek talebi reddetti.

Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı
Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı

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Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı

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