Namussuzların yaptığına bak! Yakalanmasalar millete yedireceklerdi

Halk sağlığının korunması amacıyla işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, işyerlerine ve vatandaşlara satış yapmaya çalışan bir otomobildeki ürünleri kontrol etti. Bir kilogramlık poşetlerde tereyağı olduğu iddia edildi. ,

Şüphe üzerine inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Gıda Kontrol mühendisleri poşetlerde tereyağı yerine dondurulmuş patates ve nişastadan oluşturulan sahte yağ olduğunu tespit etti. 195 kilo dondurulmuş sahte yağlara el konulurken gerekli cezai işlem ve yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ekiplerimiz her türlü denetimi yapmaktadır, halkın sağlığını hiçe sayanlara yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecek, söz konusu olayla iliği ise gerekli tüm işlemler başlatılmıştır” denildi.