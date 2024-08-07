Namussuz Katz'ın İmamoğlu'nu etiketlemesinin ardındaki gizem! “Gömdü” desek yeridir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, terör devleti İsrail’in Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesini sorguladı. Ünal, Katz'ın İmamoğlu'ndan beklentilerini ve bu etiketlemenin arkasındaki sebepleri değerlendirdi. İmamoğlu'nun İsrail karşısındaki tutumunu ve söylemlerini ele alan Ünal, CHP içindeki tepkilere de dikkat çekti. Aydın Ünal, şunları kaydetti:

"Terör devleti İsrail’in Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan münasebetsiz cümlelerini “Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim” diyerek ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek bitirdi. Ekrem İmamoğlu, gayet yumuşak bir tonda, “ne şiş yansın ne kebap” modunda bir mesajla bu skandalı geçiştirmek istedi ama ortada cevap bekleyen sorular kaldı:

1. İsrail’in Dışişleri Bakanı, neden mesela CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ya da onlar kadar popüler olan Mansur Yavaş’ı değil de Ekrem İmamoğlu’nu etiketledi?

2. İsrael Katz, Ekrem İmamoğlu’ndan neyi umut ediyor? Farzı muhal, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsa, bundan İsrail’in elde edeceği fayda ne olacak?

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3. Ekrem İmamoğlu, İsrail’i ve İsrael Katz’ı umutlandıracak neler yaptı ve yapıyor?

4. Ekrem İmamoğlu’nun, istiklal mücadelesi veren Hamas’ı sık sık bir “terör örgütü” olarak nitelendirmesi İsrail’in sempatisini koruma amaçlı mı? Bu sıkı dostluğu muhafaza için başka neler yapıyor?

5. İmamoğlu, sonradan yaptığı bir konuşmada “Beni tebrik etmeye bile gelmemiş bir ülkenin dış misyonu, 5,5 yıldır buradayım, beni böyle bir konuda niye ekledi düşünmeden edemiyorum” derken kime ne mesaj veriyor?

6. İmamoğlu, aynı konuşmasında, “Bu manevralar enteresan” derken neyi kastediyor?

Evet, geriye bu ve benzeri sorular kaldı. Bu soruların CHP içinde de sorulduğu ve sorgulandığı muhakkak. Genel Başkan dururken ve hatta o Genel Başkan İsrail’in gözüne girmek için elinden geleni yaparken neden o değil de İmamoğlu?

Ama Özgür Özel “İsrail neden beni sevmiyor da İmamoğlu’nu seviyor” diye hayıflanmasın, üzülmesin. İsrael Katz’ın bu “manevrası”, Ekrem İmamoğlu’nun aleyhine işler. Katz, İmamoğlu’nu “gömdü” desek yeridir. Zira geriye İmamoğlu’nun cevabı değil, Katz’ın etiketli mesajı kalır."