Namuslu memurdan CHP hırsızlığına isyan

CHP’li belediyelerde yaşanan yolsuzluklara ve hırsızlığa ortak olmamak şanlı bir direniş başlatan namuslu memurların mücadelesi sürüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ‘oluru’ ile ihale komisyonlarında görevlendirilen devlet memurları, CHP’li yandaşları semirtmek için düzenlenen adrese teslim şaibeli ihalelere şerh düşmeye devam ediyor.

Memurlar hırsızlığa direniyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet memurlarına yönelik, “Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa derhal durun” çağrısına kulak veren çok sayıda vatansever memur, Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluklara karşı şanlı bir direniş başlattı. Akit’in 31.05.2022’de, “CHP’deki yolsuzluğa namuslu memur freni” manşetiyle duyurduğu ve Beşiktaş Belediyesi’nde görevli çok sayıda memurun, yaşanan yolsuzluklara ve hırsızlığa ortak olmamak için resmi görevlendirmeye rağmen şaibeli ihalelerde görev almamak için direndiği haberinin ardından benzer bir gelişme daha yaşandığı ortaya çıktı.

Ulaştığımız belgelere göre, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 01.09.2022 (bugün) tarihinde, sabah saat 10.30’da düzenlenecek olan 2022/746877 EKAP numaralı “Muhtelif Demirbaşlar ve Sarf Malzeme Alımı” ihalesinde mali üye olarak görevlendirilen memur Hacı Ali Pota’nın, çok sayıda usulsüzlüğü barındırdığı gerekçesiyle yapılacak ihalenin tekrar gözden geçirilmesi için dilekçe verdiği öğrenildi. 23.08.2022 tarihli dilekçede, temizlik, teknoloji, enerji, ısıtma ve hırdavat gibi tek bir firmadan temini mümkün olmayan 340 ayrı ürünü kapsayan yaklaşık 9 milyonluk ihalede, 4734 sayılı İhale Kanunun birçok maddesinin ihlal edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Baskıdan bunaldı, izne çıktı

Skandal vurgunu deşifre eden dilekçeden rahatsız CHP’li yöneticilerin, yolsuzluk çarkına alet olmak istemeyen memur Hacı Ali Pota’yı ikna etmek için art arda toplantılar düzenleyerek baskı kurduğu ifade edildi. Belediyedeki kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, skandal ihalede mali üye olarak görevlendirilen ve gelen baskılara dayanamayan Pota’nın, sırf ihaleye girmemek için işyeri hekiminden 3 günlük izin aldığı belirtildi.

Uyduruk kalemlerle şişirildi

Kamu İhale Kurumu’nun resmi web sitesinde yer alan ve uyduruk kalemlerle şişirilen ihalenin teknik şartnamesinde tespit edilen ve Pota’nın dilekçesinde yer verilen usulsüzlüklerden bazıları şöyle:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. Maddesinde belirtilen rekabetin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması ilkesine aykırı olarak, tek bir firmadan temini mümkün olmayan 340 ayrı ürün birlikte ihale edilmektedir.

4734 sayılı Kanununda temini düşünülen ürünler için Teknik Şartnamede marka ve model belirtmenin yasak olmasına rağmen, ihale teknik şartnamesinin 338. Maddesinde bulunan bilgisayara ait marka (Lenovo) olarak açıkça belirtilmektedir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre, ‘yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir” denilmektedir. Ancak işe ait idari şartnamenin ilgili maddesinde bu hükme yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

İşe ait sözleşme tasarısında ödeme süresi 300 gün olarak belirlenerek, 4734 sayılı Kanunun 5. Maddesinde yer alan “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmüne aykırı olarak hareket edildiği görülmektedir.

Beşiktaş Belediyesi ve bağlı birimlerinde 500 adet masa yokken, mevcut masaların ise nerdeyse tamamında varken, tanesi 200 TL olan ‘masa üstü sekreterlik raflarından’ 500 adet temin edilmek istenmiştir.

Belediyenin kendi maske imalathanesi var olduğu halde 1 milyon maske alımı yapılacaktır.

Yemekhanesi bile olmayan belediye için yaklaşık 10 ton bulaşık deterjanı ve 4800 paket peçete temin edilecektir.

Belediyede ‘masa altı çöp kovası’ kullanımı yasak olmasına rağmen 50 krom, 50 de metal 100 çöp kovası alınacaktır.

Belediye binasında merkezi ısıtma olmasına rağmen 68 adet elektrikli soba,

16 adet tuvalet olduğu halde 100 tuvalet kâğıdı makinası ve 150 adet kağıt havlu makinesi temin edilmesi kararlaştırılmıştır.

Temini düşünülen ürünler ihale edilse bile, belediye bünyesinde 340 kalemden oluşan bu kadar malzemenin depolanacağı bir alan mevcut değildir.