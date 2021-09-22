'Namuslu gazeteci'ye bak sen! İşte Uğur Dündar'ın övüne övüne bitiremediği "namus" galerisi!

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Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınıp tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddia edilen Habertürk TV'nin eski sunucusu Veyis Ateş uzun süredir koruduğu sessizliğini, bugün yaptığı açıklamalar ile bozmuştu.

Uzunca açıklamasında Uğur Dündar'a yönelik de sözler sarf eden Veyis Ateş'e Dündar'dan sert bir cevap geldi.

Kirli geçmişini unutturmaya çalışan Uğur Dündar, şu ifadelerle 'namuslu gazeteci' ayağına yattı:

"Veyis Ateş,

Sen ana rahmine düşmeden iki yıl önce ben, canım pahasına halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ediyordum.

Bugün de doğru bildiğim yolda yılmadan, dimdik ilerliyorum.

Sen, benim meslek namusumu sorgulayacaklar sıralamasında ancak zurnanın son deliği olabilirsin!"

Kaçak villalı 'Yozdil'den küfürlü destek

Öte yandan namustan dem vuran kaçak villalı gazeteci Yılmaz Özdil de bu tartışmaya dahil oldu. Uğur Dündar'ın bir paylaşımını alıntılayan 'bidon kafa' lakaplı 'yozdil' nikli Özdil, "Altına imza atarım, hep söylüyorum, s**indirik tipleri ciddiye alma ağabey" diyerek ağzını bozdu. Yılmaz Özdil'in bu desteği, "Bozacının şahidi şıracı" dedirtti.

Peki bu Uğur Dündar ne kadar 'namuslu'?

Tansu Çillere çıplak fotoğraflar ile şantaj

Başını Uğur Dündar'ın çektiği bazı gazetecilerin 28 Şubat sürecinde Tansu Çiller'e çıplak fotoğrafları üzerinden şantaj yaptığı ortaya çıkmıştı.



Emin Çölaşan'ın Sakıncalı Gazeteci kitabında aktarılan bilgilere göre: Uğur Dündar bir gün, Çiller'in doktorundan çalınmış yarı çıplak fotoğraflarını Emin Çölaşan'a gösteriyor. Bu ayıp daha sonra Ertuğrul Özkök'le tekrarlanıyor.

Dündar'ın en yakın arkadaşlarından olan Çölaşan, kitabında, çıplak fotoğrafların nasıl elden ele dolaştığını ayrıntıları ile anlatıyor.

Tansu Çiller'e 1995'ten itibaren siyasi danışman olarak hizmet sunmuş Hüseyin Kocabıyık, şantajı doğrulayarak "Tansu Çiller’in doktorundan onun çıplak fotoğraflarını çalıyorlar. Ertuğrul Özkök, Uğur Dündar, Mesut Yılmaz, Emin Çölaşan birbirlerine gösteriyorlar, birbirlerine o fotoğrafları ikram ediyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Dündar, Özkök ve Çölaşan'ın’ın o dönem Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Hürriyet gazetesinde kalem oynattığını hatırlatan Çiller'in danışmanı Kocabıyık, "Nerde oluyor bütün bunlar? 'Benim gazetelerim, gazetecilerim şereflidir' diyen Aydın Doğan’ın gazetesinde oluyor ve bu insanlar Çiller’i tehdit ediyorlar bu resimleri yayınlamak için, istifa et diye. Bu bir hükümet devirme, bir siyasi tasfiye değil midir?" diye konuşmuştu.

Reklam için şantaj

2008 yılında Uğur Dündar’ın yıllar önce, reklam karşılığı bir haberden nasıl vazgeçtiğini gözler önüne serilmişti. Uğur Dündar, 1980’li yılların sonlarında Hürriyet gazetesinde sözde “araştırmacı gazetecilik” yapıyordu. Bu sırada Türkiye’nin ilk seri imalat dondurmasını üreten Panda firması faaliyete geçmişti. Firma, faaliyetlerine 1984 yılında başlamış ancak reklamasyonda yazılı basına beklenildiği kadar kaynak ayırmamıştı. Firma daha çok sinema salonlarındaki reklamlara yöneliyordu.

Bu süreçte Hürriyet okurları 1987 yılına gelindiğinde gazetede bir yazı dizisinin anonsunu okudular. Anonsta, “araştırmacı gazeteci” Uğur Dündar’ın Panda dondurma fabrikasının nasıl sağlıksız şartlarda çalıştığını belgeleriyle ispat edeceği, yazı “dizisinin” bütün gerçekleri ortaya çıkartacağı duyuruluyordu.

Beklenen gün geldi ve Dündar’ın Panda yazı “dizisi” birinci sayfada sürmanşetten duyurularla başladı. Dündar, yazısında fabrikaya ilişkin kimi iddialarda bulunuyordu. Yazının sonunda ise “yarın” ibaresiyle gazetenin ertesi günkü nüshasında dile getirilecek diğer bilgilerin başlığı konulmuştu.

Ancak ertesi günü Hürriyet’i açanlar, Uğur Dündar’ın bir gün önce başlayan yazı “dizisi” yerine Panda firmasının tam sayfa ilanı ile karşılaşacaklardı. Uğur Dündar ise “dizi” diye başladığı “araştırmacı gazetecilik” daha ikinci gününde sansüre uğramasına rağmen hiçbir şey olmamış gibi sözde “dürüst haberciliğine” devam edecekti, o günden sonra ta bugünlere kadar, yıllar boyunca. Anadolu’da Vakit’in (Yeni Akit) ısrarlı taleplerine karşın Uğur Dündar, “Panda faciası” ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Katıksız namaz düşmanı

Uğur Dündar ve ekibi, 2009 yılında ise namaz kılan öğrenci avına çıktı. Cuma namazını kılmak için okul yakınındaki bir camiye giden öğrenciler görüntülenerek Star ana haber bülteninde ortada illegal bir olay varmış gibi ekranlara taşındı. Cuma namazını kılmak için okullarından ayrılan öğrencileri bir ajan gibi araba ile takip eden ekip, öğrencileri sözlü ve fiziki olarak rahatsız etmekten de geri durmadı. Haberde öğrencilerin cemaatle namaz kılması ballandıra ballandıra ve yasak bir olaymış gibi anlatıldı.

Kendi haberine canlı yayında tekzip

Dündar, 2008 yılında da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyona dair bir haber hazırlamıştı. Star’a göre “Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile eşi Sevil Başbuğ resepsiyonda dans etmişti.” Bu haberin ardından Ankara’ya bağlanan Uğur Dündar, muhabirin “Sevil Başbuğ resepsiyona katılmadı. Sevil Başbuğ, ailesinden birini kaybettiği için cenaze nedeniyle Ankara dışında” açıklamasını yapınca Dündar, ekranda renkten renge girmişti.

Başörtülü doktorlar için söylediği iğrenç yalan sonrası tazminat ödedi

Yine belaltı bir haber yapan "namuslu gazeteci" Uğur Dündar, Konya’da 16 yaşında bir gencin, başörtülü doktorlar yüzünden testislerini kaybettiği haberini hazırladı. Hürriyet’de haberi manşetten verdi. “Tesettür faciası” başlıklı haber tamamen yalandı. Araştırma sonunda, asıl suçlunun başörtülü doktorlar değil, gazetenin savunduğu erkek doktor olduğu netleşti. Suçlanan bayan doktor Kezban Erbağ, Dündar’ı mahkemeye verdi ve tazminat kazandı.

Sık sık "Beni öldürecekler" palavrası sıkıyor

Ayhan Çarkın’a ”Seni öldüreceklerdi” dedirten Uğur Dündar, yıllar önce elinde bir silahla yakalanan bir meczubun ”Uğur Dündar’ı öldürecektim” demesini de gündeme taşıdı. Dündar son kitabında da bu iddiaları dile getirip somut bir delil ortaya koyamadı. Dündar böylece hem gündem oluşturmaya hem de kitablarının reklamını yapmaya çalışmıştı.

'Başörtüsü takmak suç'muş!

Voleybol Milli Takımı’nın önemli oyuncularından Aysun Özbek’in başörtüsü kullanmaya başlamasını bir suçmuş gibi sunan Star Tv Ana Haber, gerilim dolu bir müzik eşliğinde “Filenin Sultanlar’ın da şok” başlığı ile haber yaptı.

Milli voleybolcunun inancı gereği örtünmesinden rahatsızlık duyduğu algısı oluşturan Star TV, tahrik edici üslubuyla Özbek’in almış olduğu kararı son derece büyük bir suçmuş gibi sergiledi.

Aktütün yalanı

17 şehit verdiğimiz Aktütün’de “öğretmen olmadığı için eğitim verilmediği” iddialarını ısrarla gündeme getiren Uğur Dündar’ın, bu haberi de yalan çıkmıştı. Karakol baskınıyla gündem de olan Hakkari Aktütün’de öğretmen olmadığı için eğitim verilemediği iddiaları yalanlanmıştı.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Okulda öğretmen olmadığıyla ilgili haberler yalan. Aktütün’deki çocukları konu mankeni gibi kullanan, küçücük çocuklara makyaj yaparak onları televizyonlara çıkaran insanlar, yayıncılık yaptıklarını mı sanıyorlar? Çocukları okulun penceresinden sokarak, bin bir türlü şekle sokarak, onları konu mankeni yaparak kullanmak hangi sorumlu yayıncılık anlayışına sığar?” açıklamasında bulunmuştu.

Dündar’ın yaz yaz bitmeyen günah galerisinden bazıları…

İntihar etmesine neden oldu

1996: Uğur Dündar, 1996’da bir “yargısız infaz” gerçekleştirdi. Dündar’ın Arena adlı programında “Büyücü Hoca” olarak lanse ettiği Şerafettin Yardımedici, şakağına sıktığı tek kurşunla intihar etmişti.

Yurttan atılma haberi yalan çıktı

2003: İstanbul Haliç Köprüsü’nün korkuluklarına çıkan ve Uğur Dündar’ın; Arena adlı programında yayınlanan haber yüzünden yetiştirme yurdundan atıldıklarını söyleyen 8 genç, üzerlerinden çıkardıkları giysilere tiner dökerek yakmışlardı. Gençler, sözkonusu programa bu şekilde tepki göstermişlerdi…

Meslektaşının haberine çöktü

2009: Uğur Dündar’ın “Çocuklarıma bırakacağım en değerli miras” diye nitelediği ünlü “Rüşvetin belgesi” haberinin de, aslında Arena’nın istihbarat şefi Ulvi Yanardağ’a ait olduğu, Uğur Dündar’ın sadece bir İsviçre bankasının önünde fotoğraf çektirerek haberin üstüne konduğu ileri sürülmüştü.