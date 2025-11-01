Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap
Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Cumhuriyet öncesi dönemde erkeklerin kadınlar üzerindeki sınırsız haklarını öven sözleriyle tepki topladı. Zeybek, “Cumhuriyetten önce her erkek 4 kadın alabilirdi. Boş ol dediği anda kadın boş olurdu. 4 kadın yetmezse istediği kadar cariye alırdı” ifadelerini kullanınca Mehmet Boynukalın’dan cevap gecikmedi.
Bu sözlerin üzerine ilahiyat profesörü Mehmet Boynukalın, Zeybek’e tepki gösterdi. Boynukalın, “Cumhuriyetten sonra günümüzde her erkek sadece 4 tane değil istediği kadar kadın alabilir, onlarla evlenmek zorunda değildir ve onlara karşı hiç bir yükümlülüģü yoktur.” İfadelerini kullandı.
