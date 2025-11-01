Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Cumhuriyet öncesi dönemde erkeklerin kadınlar üzerindeki sınırsız haklarını öven açıklamalarıyla tartışmya neden oldu. Zeybek, “Cumhuriyetten önce her erkek 4 kadın alabilirdi. Boş ol dediği anda kadın boş olurdu. 4 kadın yetmezse istediği kadar cariye alırdı” dedi.

Bu sözlerin üzerine ilahiyat profesörü Mehmet Boynukalın, Zeybek’e tepki gösterdi. Boynukalın, “Cumhuriyetten sonra günümüzde her erkek sadece 4 tane değil istediği kadar kadın alabilir, onlarla evlenmek zorunda değildir ve onlara karşı hiç bir yükümlülüģü yoktur.” İfadelerini kullandı.