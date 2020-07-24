Namık Kemal Üniversitesi taban puanları başarı sırası 2 yıllık 4 yıllık bölümleri

Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek. ÖSYM), tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite kontenjanlarına göre adaylar okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyor. En küçük ve en büyük taban puanları ile başarı sıralamaları merak edilen üniversiteler arasında Namık Kemal Üniversitesi de var. YKS 2020 tercih kılavuzu ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 yıllık, Namık Kemal Üniversitesi 4 yıllık taban puanları ve kontenjanları!

Namık Kemal Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık

Namık Kemal Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık