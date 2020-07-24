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Eğitim

Namık Kemal Üniversitesi taban puanları başarı sırası 2 yıllık 4 yıllık bölümleri

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları 2020 YKS sınav sonuçları sonrası sıklıkla araştırılan üniversiteler arasında yer almakta. 2020 üniversite taban puanları açıklandı mı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları başarı sırası 2 yıllık 4 yıllık bölüm puanları nedir? Soruları YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmasından sonra merak edilen konular arasında. Namık Kemal Üniversitesi taban puanları 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri en küçük ve en büyük taban puanları 2020 YKS tercih kılavuzu, kontenjanları ve taban puanlarının açıklanmasından sonra belli oldu. İşte Namık Kemal Üniversitesi taban puanları başarı sırası 2 yıllık 4 yıllık bölümleri.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 19:21:00 -
Namık Kemal Üniversitesi taban puanları başarı sırası 2 yıllık 4 yıllık bölümleri

Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek. ÖSYM), tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite kontenjanlarına göre adaylar okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjanlarını araştırıyor. En küçük ve en büyük taban puanları ile başarı sıralamaları merak edilen üniversiteler arasında Namık Kemal Üniversitesi de var. YKS 2020 tercih kılavuzu ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 yıllık, Namık Kemal Üniversitesi 4 yıllık taban puanları ve kontenjanları! 

Namık Kemal Üniversitesi taban puanları 2020 2 yıllık

Namık Kemal Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık

 

 

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