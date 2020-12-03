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Aktüel Namibya kuraklık yüzünden 170 filini müzayedede satacak
Aktüel

Namibya kuraklık yüzünden 170 filini müzayedede satacak

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:14:58 -
Namibya kuraklık yüzünden 170 filini müzayedede satacak

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika ülkesi Namibya, ülkedeki kuraklık nedeniyle 170 fili müzayedede satışa çıkarma kararı aldı.

BBC'nin haberine göre, Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı, artan fil sayısının yol açtığı hayvan-insan çatışması ve kuraklığı gerekçe göstererek 170 filin müzayedede satılacağını duyurdu.

Ülkedeki artan fil nüfusunun azaltılması gerektiğini belirten Bakanlık, 29 Ocak'ta yapılacak müzayedenin gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı tüm şirketlere açık olduğunu ifade etti.

En az 1000 hayvanı geçen yıl açlıktan ölme riski bulunduğu gerekçesiyle satışa çıkarma kararı alan Namibya, Botsvana, Zimbabve ve Zambiya'dan sonra dünyada en fazla fil nüfusuna sahip 4'üncü ülke.

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