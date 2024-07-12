Namazla alay eden bu meczup Kürt olamaz! Olsa olsa Ermeni soyundandır

Sosyal medyada hızla yayılan halay oynayanların görüntüsü vatandaşlardan yoğun tepki aldı. Güneydoğu’daki bir ilimizde, Kürt kökenli bir ailenin düğünde çekildiği tahmin edilen bu videoda meczubun biri namazla adeta dalga geçiyor. Vatandaşlar dinine bağlı muhafazakar kimlikleriyle bilinen Kürtler halkın dini değerleri ile alay etmezler bu kişinin bir Kürt olamayacağı, olsa olsa Ermeni soyundan biri olabileceği yorumunu yaptılar.