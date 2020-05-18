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Dünya

Namazgah Camisi yakınında molotofkokteyli bulundu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Namazgah Camisi'nin yakınında iki molotofkokteyli ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 04:58:00 -
Namazgah Camisi yakınında molotofkokteyli bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Namazgah Camisi yakınında, Arnavutluk Meclisi girişi önündeki ana caddede iki molotofkokteyli bulunduğu belirtildi.

Tiran Emniyeti'nden yapılan açıklamada da ekiplerin olay yerindeki incelemesi ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2015'te temeli atılan Namazgah Camisi'nin inşası, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca yürütülüyor.

Öte yandan, dün Tiran'daki Ulusal Tiyatro binasının yıkım işlemi esnasında engel olmak isteyen sanatçı ve sivil toplum örgütlerinden oluşan grupla polis arasında gerginlik yaşanmış, yıkım bölgesindeki güvenlik şeridini geçmeye çalışan kişiler gözaltına alınmıştı.

Ulusal Tiyatro binasının, molotofkokteylinin bulunduğu caddenin yaklaşık 500 metre yakınında olması dikkati çekti.

 

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