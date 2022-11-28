Namaza kapalı sergiye açık

TAHSİN HAN

Müslümanları asimile ederek yok etmeye çalışan, ülkedeki İslami yapıları da yakan ya da başka amaçlar için kullanan Yunanistan, bir rezalete daha imza attı...

Balkanlarda Osmanlı’nın izlerini yansıtan Kavala kentindeki Halil Bey Cami’nin inşa tarihi 1530 olarak tahmin ediliyor. 1900’lü yılların başından beri Yunanistan’ın cami vasfından ziyade farklı amaçlar için kullandığı tarihi camii, bugünlerde bir resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Müslümanların yapılarını yok etmeye çalışan Atina yönetimi, defalarca talep edilmesine rağmen bir defa bile Cuma namazı kılınmasına izin vermediği Kavala’daki tarihi Halil Bey Cami’ni, iş İslam dışı etkinlik olunca hemen izin verdi.

5 günlük resim sergisi

Seneler önce restore edildikten sonra yılın belirli zamanlarında Yunan makamlarınca sanat merkezi olarak kullanılan tarihi Halil Bey Camii geçtiğimiz hafta 5 gün boyunca bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Bir Cuma namazı kılınmasına izin vermeyen Yunan devletinin iş etkinlik olunca caminin kapılarını ardına kadar açması, Atina’nın İslam düşmanlığını gözler önüne serdi.

Trakya Yaratıcı Fotoğrafçılık Merkezi üyelerinin “RODOPİ” (RODOP) başlıklı fotoğraf sergisi Kavala’da tarihi Halil Bey Camii’nde 21 Kasım- 25 Kasım tarihleri arasında yapıldı. 15 fotoğrafçının objektifinden kayda geçen manzara, portre, şehir manzarası, doğa, hayvancılık, gelenekler, günlük yaşam, gece, eğlence kareleri caminin içinde sergilendi.

Ne ilk ne de son rezalet

Yunanistan’ın camide daha önce farklı etkinliklere de izin verdiği biliniyor. Hatta Yunan belediye bandosu bile camide konser veriyor.