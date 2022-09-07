Namaz ve Kur'an eğitiminden rahatsızlıkları bitmiyor! Sol medya 28 Şubat ruhunu yine saklayamadı
Antalya Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdu yönetiminin, kayıt ücreti soran velilere "Ücret istemiyoruz. Çocuğunuzun namazlara, sohbetlere katılması bize yeterli" cevabını çarpıtan CHP'ye yakın medya, içinde taşıdığı 28 Şubat ruhunu yine saklayamadı.
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Antalya Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdu, bünyelerindeki öğrencilere ücretsiz barınma hizmetini bu eğitim-öğretim yılında da sürdürecek.
Yurt yönetimi, kendilerine "ücret" soran velilere, yurtların ücretsiz olduğu cevabını verirken, öğrencilerin dini eğitim almalarından duydukları memnuniyeti ön plana çıkartarak, "Çocuğunuzun namazlara, sohbetlere katılması bize yeterli" cevabını verdi.
Yine ahlaksızca çarpıttılar
28 Şubat ruhunu gizleyemeyen sol medya ise, yurt yönetimi tarafından velilere verilen "ücret" cevabını ahlaksızca çarpıttı.
Cumhuriyet gazetesi yurt yönetimi tarafından verilen cevabı manşetine taşıyarak, "İmam Hatip Lisesi yurdunda kayıt için ilginç şart: Namaz kılın, sohbetlere katılın." ifadelerini kullandı.
28 Şubat artıklarını bünyesinde barındıran Sol Haber de ilgili açıklamayı, "Yurtta kalabilmek için namaz kılma şartı" başlığı ile manşetine taşıdı.