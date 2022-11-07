Namaz molası isteyen yolcuyu hedef aldı! Peki sen hangi dindensin Cemil Kılıç?

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Laikçilerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Twitter hesabından paylaştığı mesajla, Van Erciş Seyahat'in namaz molası talebi sebebi ile hakkında linç kampanyası başlattığı yolcusunu hedef aldı.

On dakikalık namaz molasından kaçıp, konuyu "laiklik" tartışmasına taşıyan otobüs firmasına tepki yağarken, bilet satışında "namaz molası verilecek." diye kandırılan yolcu hedefe kondu.

Kur'an'daki ayetleri kendi menfaatlerine göre yorumlayarak sapkın fikirleri ile toplumu zehirleyen Cemil Kılıç, "Kur'an'da, Bakara 239. Ayette, 'binek (at, deve) üzerinde seyahat ederken de namaz kılabilirsiniz,' deniliyor." ifadelerini kullandıktan sonra, namaz kılmak isteyen yolcuyu çirkin ifadelerle hedef gösterdi:

Peki bu otobüs şirketini namaz için mola vermediğinden ötürü şikayet eden kişi hangi dinden? Ya da hangi kitaba iman ediyor?