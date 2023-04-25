Namaz, hac, sahabe, mezhep... 7'li koalisyonda dindarlık yarışı

Laiklik argümanıyla din işlerinin devlet işlerinden ayrılmasını savunan CHP öncülüğündeki 7’li koalisyon masası, seçim yaklaştıkça İslami kisveye bürünüyor. Normal zamanlarında LGBT’li eşcinsellere hak tanınacağını ilan eden, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden imzalayacaklarını açıklayan, Kur’an eğitimine “ortaçağ karanlığı” diyen milletvekilini yeniden aday yapan, içkiden alınan vergiyi indireceğini vaat olarak sunan 7’li koalisyon paydaşları, son 10 günde hep İslami konulardaki çıkışlarıyla gündeme geldi.

7’li koalisyon liderleri; mübarek Kadir Gecesi’nde adeta vaaz verdi, Osmanlı başkenti Edirne’de cami ziyaret etti, 5 vakit namaz kıldığını öne sürdü, kimi Alevi, kimi Sünni olduğunu ilan etti…

İşte “ben daha Müslümanım” diye yarışan Millet İttifakı liderlerinin son 10 günlük performansı:

BU DEFA AYAKKABISINI ÇIKARDI

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Nisan’da Edirne’de cami ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Osmanlı döneminde inşa edilen ve içerisindeki hat yazılarıyla ünlü Eski Cami’yi gezdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu'nun iftar etkinliğinde, üzerinde namaz kılınan seccadeye ayakkabısıyla basmıştı. Kılıçdaroğlu, tepkiler üzerine özür dilemişti.

MASANIN GÜNDEMİ MEZHEP

CHP lideri Kılıçdaroğlu 20 Nisan’da “Alevi” etiketiyle paylaştığı videoda “Ben Aleviyim, Hak-Muhammed-Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslümanım” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile aynı gün “Sünni” başlığıyla kısa bir video paylaştı. Davutoğlu’nun 20 Nisan akşamı yayınladığı videoda, “Ben de Torosların zirvesinde bir Sünni yörük Türkmen obasında doğdum. Ben bir Sünniyim.” ifadelerini kullandı.

İSLAM ÜLKELERİ ÜZERİNDEN VAAT

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da devreye girdi. SP lideri Karamollaoğlu, “Yönetime geldiğimizde bütün İslam ülkelerini bir araya toplayacağız.” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyanet’i gündemine aldı. 21 Nisan’da Adıyaman’da konuşan Kılıçdaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi… Hiç kimsenin gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez.” diye konuştu.

HACI AKŞENER

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan’da Konya’da yaptığı konuşmada hacı olduğunu ve farz namazlarını eda ettiğini dile getirdi. Akşener, “Ben hacıyım. 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım. Cenab-ı Hak kabul etsin.” dedi.

“ADALETLİ KAFİR”DEN KASIT KİM?

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İslam fikriyatına göre idarecinin gayrimüslim olmasının doğruluğundan dem vurdu. 23 Nisan’da Habertürk TV’de konuşan Ahmet Davutoğlu, “Sünni İslam düşüncesinin bütün büyük isimleri diyor ki: Zulümle yöneten bir Müslümandansa, adaletle yöneten bir kafir tercih edilir.” şeklinde konuştu.

SAHABELERİ BİLE KONUŞTULAR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde yaşayan sahabeler üzerinden tarafgir söylemlerde bulundu. 24 Nisan’da Sözcü TV’ye katılan Akşener, “Muaviye mi, Hazreti Ali mi? Tabi ki Hazreti Ali. Savaşta onun ordusunda yer alırdım.” sözlerini sarf etti.