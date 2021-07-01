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Gündem Namaz Gönüllüleri’nden Akit’e ziyaret
Gündem

Namaz Gönüllüleri’nden Akit’e ziyaret

Namaz Gönüllüleri Platformu’nun önde gelen isimleri Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:41:00 -
Namaz Gönüllüleri’nden Akit’e ziyaret

 Haber Merkezi 

Namaz Gönüllüleri Platformu mensupları Abdullah Yıldız, Ramazan Kayan, Ahmet Bulut ve Abdulhamit Kahraman, Akit Medya Grubu’na bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu yaptı. Platform sözcüsü Yıldız, Akit TV’de yayınlanan Diyanet’in ilgili bakanlıklara gönderdiği “Şehirlerarası otobüs yolculuklarına namaz molası düzenlemesi”ni desteklediklerini belirterek, şunları söyledi: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili bakanlıklara tavsiye niteliğindeki bu kararını destekliyoruz. Halkın ekseri çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede önemli bir adım. Zaten bu ülkede kimsenin namaza kasıtlı olarak bir karşıtlık sergileyeceğini düşünmüyoruz. Kılmasa bile hürmet eder. Kılana, ‘bize de dua et’ derler. Meseleyi çarpıtanların azınlığın da azınlığı bir grup olduğunu görüyoruz. Platform olarak bu kararı alanların arkasındayız.”

Hoşsohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Platform sözcüleri, Akit Medya Grubu’nu ilkeli yayınlarından dolayı tebrik ederken; Karahasanoğlu kardeşler de, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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