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Spor Namağlup şampiyon teknik adam Altay'a imza atıyor
Spor

Namağlup şampiyon teknik adam Altay'a imza atıyor

Mert Nobre ile yollarını ayıran Altay, göreve teknik direktör Serkan Özbalta'yı getirmeye hazırlanıyor. Serkan Özbalta son olarak Manisa FK'yi çalıştırmış ve takımını 2. Lig'de namağlup şampiyon yapmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 13:43:00 -
Namağlup şampiyon teknik adam Altay'a imza atıyor

Mert Nobre ile yollarını ayıran Altay, göreve teknik direktör Serkan Özbalta'yı getirmeye hazırlanıyor. Serkan Özbalta son olarak Manisa FK'yi çalıştırmış ve takımını 2. Lig'de namağlup şampiyon yapmıştı.

Altay'da Mustafa Denizli sonrası teknik direktör Mert Nobre dönemi de sadece 11 gün sürdü. Teknik direktör arayışlarını hızlandıran İzmir ekibi, göreve Serkan Özalta'yı getirmek üzere. Son olarak Manisa FK'yi çalıştıran Serkan Özbalta, takımını 2. Lig'de namağlup şampiyon yapmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Denizli'den sonra dün teknik direktör Mert Nobre ile de 3 maç sonunda yollarını ayıran yönetimin, Serkan Özbalta ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Son olarak bu sezon Manisa Futbol Kulübü'nde görev alan 42 yaşındaki teknik adamın son dakika pürüzü çıkmaması halinde sözleşme imzalayıp siyah-beyazlı takımın Antalya kampına katılacağı belirtildi.

Kariyerinde 3 sezon Keçiörengücü'nü çalıştırdıktan sonra geçen sezon 2'nci Lig'de Manisa FK'yı namağlup şampiyon yapan teknik direktör Özbalta, bu sezon 1'inci Lig'de siyah-beyazlıların başında 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet gördü. Futbolcuyken Altay'ın U21 takımında forma giyen genç çalıştırıcı göreve gelirse düşme hattındaki eski kulübünü kümede tutmaya çalışacak. Özbalta, Süper Lig'de ilk kez çalışacak.

 

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