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Aktüel Nallıhan'daki "av turizmi"ne ilişkin ihalenin yürütmesi durduruldu
Aktüel

Nallıhan'daki "av turizmi"ne ilişkin ihalenin yürütmesi durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:53:52 -
Nallıhan'daki "av turizmi"ne ilişkin ihalenin yürütmesi durduruldu

ANKARA (AA) - Ankara Barosu, açtıkları davada Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 1 Anadolu yaban koyunu ve 3 kızıl geyiğin avlattırılmasına ilişkin ihalenin yürütmesinin durdurulduğunu bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce, Devlet İhale Kanunu kapsamında açık teklif usulüyle gerçekleştirilen "Anadolu yaban koyunu ve kızıl geyik acente kotalarının av turizmi kapsamında avlattırılması"na ilişkin 24 Haziran 2020'deki ihale işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin, dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı verdiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, mahkeme, ihale dosyasının istenmesine, hangi kriterlerle söz konusu hayvanların av kotasına dahil edildiğinin, bunların popülasyon dışına çıkarılmasına ilişkin sebeplerin neler olduğunun, avlak sahasının belirlenip belirlenmediğinin ve dava konusu işlemin hukuki ve maddi gerekçelerinin sorulmasına karar verdi.

Kararda, "Dava konusu işlemin uygulanması halinde etkisi tükenecek idari işlemlerden olduğu gerekçesiyle davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi." ifadeleri yer aldı.

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