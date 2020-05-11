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Aktüel

Nallıhan’da sokağa çıkma kısıtlamasından sonra pazarlarda doluluk yaşandı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pazartesi günü kurulan pazarda yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:09:49 -
Nallıhan’da sokağa çıkma kısıtlamasından sonra pazarlarda doluluk yaşandı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından pazartesi günü kurulan pazarda yoğunluk yaşandı.


Nallıhan’da kısıtlama sona erer ermez açılan pazar tezgahlarına müşteriler akın etti. Pazartesi günü kurulan halk pazarının ardından pazarlara gelen vatandaşlar pazarda yoğunluğa neden oldu.


Nallıhan pazarında yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarının tüm önlemlerini aldığı gözlemlendi. Tezgahları açan tezgah sahipleri ise önlemlerini aldıklarını belirterek, "Sosyal mesafe kuralına uyarak ve halkımıza el değmemiş meyve ve sebzeleri takdim ediyoruz" dediler.

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