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Kültür - Sanat

Nallıhan’da her öğrenci bir edebiyatçıya benzedi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Sakarya Ortaokulu tarafından her öğrenci bir edebiyatçıya benzetildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:17:26 -
Nallıhan’da her öğrenci bir edebiyatçıya benzedi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde Sakarya Ortaokulu tarafından her öğrenci bir edebiyatçıya benzetildi.


Korona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte çalışmalarını öğretmenleri nezaretinde evlerde sürdüren Sakarya Ortaokulu 5-B sınıfı öğrencileri Türkçe öğretmenleri Ayşe Çetinkaya rehberliğinde yazarların hatırlanması ve unutulmaması için hazırladıkları bir klip ile kendilerini edebiyatçılara benzettiler. Evlerde yapılan hazırlıkların ardından ortaya güzel görüntüler çıktı.


Ortaya çıkan görüntüleri izleyen vatandaşlar eğlenerek izlediklerini belirterek Ayşe Çetinkaya’yı tebrik etti.

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