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Aktüel

Nallıhan’da 23 Nisan coşkusu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

2020-04-24 00:01:26 -
Nallıhan’da 23 Nisan coşkusu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Nallıhan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çocukların ayağına ise Nallıhan Belediyesi tarafından hazırlanan ve süslenen tır ve maskotlar gitti. Bayrakların ve balonların dağıtıldığı mahalle ve sokaklarda konserlerin de verildiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

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