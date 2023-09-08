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Spor Naldo'nun oğlunun durumu kritik
Spor

Naldo'nun oğlunun durumu kritik

Yeniakit Publisher
2023-09-08 16:50:00 -
Naldo'nun oğlunun durumu kritik

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak.

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki oğlu Davi, 48 saat yoğun bakımda uyutulacak.

Naldo'nun oğlu kazada ağır yaralandı.DHA'ya göre; 

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesi, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada yaralandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dün ameliyat geçiren Naldo'nun oğlu Davi'nin durumunun kritik olduğu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacağı öğrenildi.

Aynı hastanede bulunan Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin göğsünde kırık olduğu ve durumunun iyiye gittiği, özel bir hastanede tedaviye alınan kayınvalide Alexandra Nardy'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği bildirildi.
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