Nakliyecilerden korsana karşı açıklama! "Onlar bizden ucuza çalıştıkları için tercih ediliyor"

İzmir'de yaklaşık 50 kişiden oluşan nakliyeciler, korsana karşı kontak kapatma eylemi yaptı. Gıda Çarşısı girişinde bir araya gelen nakliyeciler K plakası bulunan kamyon ve kamyonet sahipleri olarak vergi ödediklerini söyleyerek ticari olmayan nakliyecilere karşı tepkilerini dile getirdi. Yıllardır derneğe kayıtlı olarak nakliye işi yaptığını söyleyen Ahmet Özyılmaz, hiçbir vergi ödemeden nakliyecilik yapan korsana karşı uzun süredir mücadele verdiklerini anlattı. Çeşitli resmi kuruluşlara dilekçe vererek şikayetçi olduklarını dile getiren Özyılmaz, "Defalarca sesimizi duyurmaya çalıştık. Ama yük taşımacılığı üzerine bir denetim yok. Firmaların ticari olup olmadığı denetlenmiyor. Bu işi illegal yapıyorlar. Biz vergi ödüyoruz. Onlar bizden düşük fiyat verdikleri için tercih ediliyorlar" diye konuştu.

'VERGİ ÖDEYEN MAĞDUR OLUYOR'

Seslerini duyurmak amacıyla yaklaşık 8 saat süreyle kontak kapattıklarını belirten Özyılmaz, esnafın büyük bir mağduriyet yaşadığını öne sürerek ekonomik olarak dar boğazda olduklarını dile getirdi. Vergi borçlarını yapılandırarak devlete zamanında ödediklerini söyleyen Özyılmaz "Onlar vergi vermiyor ve neredeyse bizim yarı fiyatımıza yük taşıyorlar. Biz durakta oturuyoruz. Onlar sürekli çalışıyor. Vergisini veren mağdur oluyor. Bunun denetimini Trafik ve Ticaret İl Müdürlüğü yapmalı. Biz bu işi korsan yapan plakaları şikayet ettiğimiz için büyük tartışmalar yaşadık. Kısa süre içinde Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. Son çare olarak valiliğe çıkmayı bile düşünüyoruz. Bu sorunumuzun acil olarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz" dedi.