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Ekonomi Nakliyeciler ‘Birlikte Güçlüyüz’ diyor
Ekonomi

Nakliyeciler ‘Birlikte Güçlüyüz’ diyor

Covid-19 nedeni ile yapılamayan meslek kuruluşlarının genel kurulları yeni normalleşme süreci ile birlikte yapılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:26:00 -
Nakliyeciler ‘Birlikte Güçlüyüz’ diyor

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılması gereken UND Genel Kurulu’nun da yakın bir tarihte yapılması bekleniyor. ‘Birlikte Güçlüyüz Platformu’ altında birleşen dernek üyeleri, yapılacak bu Genel Kurul’da Yönetime talip olduklarını açıkladı. Platform adına Fevzi Çakmak tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Birlikte Güçlüyüz Platformu” olarak Türkiye’nin lojistik ve uluslararası karayolu taşımacılığı sektörünün çok daha güçlü olması için UND’nin 40. Genel Kurulunda yönetime talibiz. Bizler meslektaşız; hepimiz uluslararası karayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Sektörün doğuda, batıda, taşıma yaptığımız tüm coğrafyalarda, sınır kapılarında, gümrüklerde, geçiş belgelerinde, Ro-Ro/Ro-La hatlarında çektiği zorlukları ve sürücüler ile yaşadığı tüm sorunlarını biliyoruz. Kalıcı çözümleri ancak ve ancak birlikte bulacağımıza inandığımız için “Birlikte Güçlüyüz Platformu” olarak sizi de aramıza katılmaya, fikirlerinizi paylaşarak çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.”

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