Nakliye kamyonunda kilolarca esrar yakalandı!

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine ev nakliyesi yapan ve plakası açıklanmayan bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramalarda, eşyalar içerisine zulalanmış 280 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.