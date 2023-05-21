Nakit avans kullanımında sınırlama yok

Bankalara talimat gönderilerek nakit avans ve kredili mevduat hesabı düzenlemeleri konusuna açıklık getirildi. Talimatta kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağı bildirildi. Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’nda nakit avans, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makro ihtiyati tedbir uygulamalarından muaf tutulacağı belirtildi. Bankalara gönderilen yazıda “Başkanlık makamı talimatı kapsamında bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerinin kredi türüne göre menkul kıymet tesisinden hariç tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” denildi. Ayrıca konut, tarım, esnaf, KOBİ, ihracat ve yatırım kredileri ile mali kuruluşlara kullandırılan kredilerin yanı sıra kurumsal kredi kartları, tüketiciye kullandırılan kredili mevduat hesabı kredilerine menkul kıymet tesisi muafiyeti sağlandı.

TCMB, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımlarında belirli oranda menkul kıymet tesisi uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş ancak bazı bankalar, bunun yerine kredi kartı kullanımlarında sert uygulamalara yönelmişti.