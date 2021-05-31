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Ekonomi Nakdi ücret ödemesi hangi tarihte yapılacak?
Ekonomi

Nakdi ücret ödemesi hangi tarihte yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izinde çalışan vatandaşlara nakdi ücret desteği sağlanıyor. Söz konusu destek ödemelerine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Nakdi ücret desteğinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 30 Haziran tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti. Dolayısıyla vatandaşlar, haziran ayında yatacak olan nakdi ücret desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, nakdi ücret ödemesi hangi tarihte yapılacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri bitti mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 13:04:00 -
Nakdi ücret ödemesi hangi tarihte yapılacak?

Salgının seyrine göre salgın kapsamında alınan birçok kararda değişiklik yapılırken nakdi destek ödemelerinin yatırılması konusunda da karar değişikliğine gidildi. Nakdi destek ödemelerinin devamına ilişkin 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine uzatılma kararı alınmıştı. Peki, haziran ayı nakdi ücret desteği yapılacak mı?

Nakdi ücret ödemesi hangi tarihte yapılacak?

Haziran ayında nakdi ücret desteğinin yatırılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu ödemeler, geçtiğimiz ay 10 Mayıs tarihinde yapılmıştı. Nakdi ücret ödemelerinin haziran ayının ilk 10 günü içerisinde yatırılacağı tahmin ediliyor.

Nakdi ücret desteğine başvurmak için TIKLAYIN

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