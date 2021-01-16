Nakdi ücret desteği yüzde 21,56 arttı

Bakan Selçuk, 2021 Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranının (yüzde 21,56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtılacağını belirtti. Artış gerçekleşecek destek ve teşvikler hakkında detayları paylaşan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz nakdi ücret desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz” ifadesini kullandı. Selçuk, nakdi ücret desteğinin yanı sıra istihdama dönüş teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan artı istihdam teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını belirtti. Selçuk, 2020 yılında olduğu gibi çalışanlara ve işverenlere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Nakdi ücret desteği aylık 1.431 lira olacak

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan artış oranı kapsamında yapılan hesaplamalara göre günlük 39.24 lira olan kısa çalışma ödeneği desteği 8.46 lira artırılarak 47.70 liraya çıkarıldı. Karar kapsamında belirlenen ücretler, damga vergisi düşüldükten sonra ödeniyor. Dolayısıyla nakdi ücret desteğinin tutarı ayın tamamında nakdi ücret desteğindeki kişi için net 1.420 TL olacak. Kamuoyunda artı 1 olarak bilinen ve sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilen her sigortalı için günlük 44.15 lira olan işveren SGK prim desteği günlük 9.51 lira artırılarak 53.66 liraya çıkarıldı. İşe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği de günlük 39.24 liradan 47.70 liraya yükseltildi. Hiçbir geliri olmayanlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca verilen günlük 34.34 liralık nakdi ücret desteği 7.40 liralık artışla 41.74 liraya çıktı.

3 bin kişilik sosyal atama yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay içerisinde hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını açıkladı. Selçuk, Bakanlıklarının koordinasyonunda ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını belirterek, şunları kaydetti: “Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM’nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan tercih kılavuzuna göre gerçekleştirebilecek. Adayların, tercih kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS’ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak saat 23.59’a kadar yapabilecek.”

Tercih süresi uzatıldı

Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak saat 23.59’a kadar uzatıldığına değinerek, “Gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemleri 19 Ocak’a kadar uzatıldı” ifadelerini kullandı. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın internet sitesi “https://www.ailevecalisma.gov.tr” adresinde yayınlandığını vurgulayan Selçuk, tercihlerin ise “www.turkiye. gov.tr” adresi üzerinden yapılabildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, bu ay içinde şehit yakını ve gazilerin de kamuya yerleştirmesinin yapılacağını kaydetti.