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Ekonomi Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatırılacak?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak, sorusu Bakan’ın yaptığı açıklamayla yanıt buldu. Şubat ayı ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 23:01:00 -
Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatırılacak?

İhtiyacı olan vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri ile beraber ücretsiz izin parasının hangi tarihte hesaplara yatacağı araştırılıyor. Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman yatırılacak?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatırılacak?

Cumhurbaşkanı kararıyla bu zam oranı nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtıldı. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, bu artışla ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ödenen nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL’den 47.70 TL’ye yükseldi. Ayın tamamında nakdi ücret desteğinde olan yani 30 gün bu kodla eksik gün bildirilen bir işçinin eline geçecek net tutar 1168 TL’den 1420 TL’ye yükseldi. Nakdi ücret desteğinde henüz ödeme tarihleri belli olmadı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, sigortalı çalıştırılan 4/a’lı işçi sayısı geçen yıl nisan ayında 13 milyon 847 bin kişi civarındaydı. Sigortalı işçi sayısı ekim ayında 15 milyon 371 bin kişiye ulaştı. Bu sayının içinde söz konusu dönemde iş değiştiren kişiler de yer alıyor.

İş değiştirenler hariç bırakıldığında bile nisan sonrasında yeni işe giren en az 1 milyon 523 bin kişi bulunuyor. Yeni işe giren 1.5 milyon kişiye ilaveten 17 Nisan sonrası iş değiştiren yüz binlerce kişi ücretsiz izne çıkartıldıklarında nakdi ücret desteğinden yararlanamıyorlar.

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