Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği parası kime verilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yatırılacağını açıkladı. Nakdi ücret desteği ne kadar? 2021 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere, asgari ücrete bağlı olarak yüzde 21.56 oranında artırıldı. İşe alınan ancak ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi ücret desteği de günlük 39.24 liradan 47.70 liraya yükseltildi. Nakdi ücret desteğinin aylık tutarı ise 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi.

Nakdi ücret desteği ne zamana kadar alınacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalardaki Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Kısa çalışma ödeneğini şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık." dedi.

Nakdi ücret desteği parası kime verilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklaması sonrasında Nakdi Ücret Desteği başvuru şartları ve kime verilir araştırılıyor. Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

b) İş akdi feshedilenler için,

15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak şartlarının oluşması gerekmektedir.