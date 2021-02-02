Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartları taşıyan vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri yapılıyor. Pandemi döneminde vatandaşları ekonomik olarak ferahlatmak için belli ödenek yardımları gerçekleşiyor. Bu ödemelerin her ay belli günlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırıldığı biliniyor.

Nakdi ücret desteği ödeme tarihi

Şubat ayı için nakdi ücret desteği ödeme tarihleri henüz resmi bir açıklama gelmedi. En kısa sürede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama yapılması tahmin ediliyor.

Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.