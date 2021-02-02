  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak?

Pandemi döneminde nakdi ücret desteği ödeme tarihi bazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-02 13:30:00 -
Nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şartları taşıyan vatandaşlara nakdi ücret desteği ödemeleri yapılıyor. Pandemi döneminde vatandaşları ekonomik olarak ferahlatmak için belli ödenek yardımları gerçekleşiyor. Bu ödemelerin her ay belli günlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatırıldığı biliniyor.

Nakdi ücret desteği ödeme tarihi

Şubat ayı için nakdi ücret desteği ödeme tarihleri henüz resmi bir açıklama gelmedi. En kısa sürede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama yapılması tahmin ediliyor.

Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımız için sunduğumuz Nakdi Ücret Desteğimizi 2021 yılı Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!
Spor

Galatasaray Erencan'ı 4.2 milyona Eyüpspor'a sattı, ortalık karıştı!

Galatasaray, 18 yaşındaki oyuncusu Erencan Yardımcı’yı 4,2 milyon TL’ye Eyüpspor’a sattı. Transfer sosyal medyada oldukça ses getirirken, Ey..
ABD Başkanı Biden yaptırımla tehdit etti
Dünya

ABD Başkanı Biden yaptırımla tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki askeri darbenin ardından yaptığı açıklamalarla tekrar yaptırım uygulanması..
Kabe provokasyonu üzerinden kargaşa planı! LGBTİ'li azgınlar İzmir'de sokakları karıştırdı'
Gündem

Kabe provokasyonu üzerinden kargaşa planı! LGBTİ'li azgınlar İzmir'de sokakları karıştırdı'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna destek veren LGBTİ'li sapkınlar, İzmir'de kargaşa çıkarttı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay