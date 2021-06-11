Koronavirüs pandemisinin başlangıcından bu yana; 33.2 milyar lira kısa çalışma ödeneği, 11.4 milyar lira nakdi ücret desteği, 5,9 milyar lira işsizlik ödeneği ve 4,5 milyar lira normalleşme desteği olmak üzere toplamda 55 milyar lira tutarında destek ödemesi yapıldı. Haziran ayı nakdi destek ödemeleri beklenirken nakdi destek ödemesi süresinin uzatılp uzatılmayacağı merak kazandı.

Nakdi ücret desteği uzayacak mı?

Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların merakla takip ettiği nakdi ücret desteğinin ödenme tarihi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu. Yapılacak ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.

Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik ya da hatalı bulunan kişilerin ödemelerinin ise PTT vasıtasıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ayrıca İŞKUR üzerinden yapılmış olan duyuruda "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." cümleleri kullanılmıştı.