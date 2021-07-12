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Ekonomi Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?

Nakdi ücret desteği uygulaması 30 Haziran tarihi itibariyle son bulmuş, işsizlik maaşı alan vatandaşlar, son ücretlerini Temmuz ayı başında almıştı. Nakdi ücret desteğinin uzayıp uzamayacağı merak kazandı. Peki, Nakdi ücret desteği uzadı mı? Kabine toplantısında işsizlik maaşı uzatıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-12 21:44:00 -
Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından nakdi ücret desteğinin yatırılıp yatırılmadığı araştırılıyor. 

Nakdi ücret desteği uzatılacak mı?

2020 Nisan ayında başlayan nakdi ücret desteğinin mayıs ayında sona ermesi beklenirken, alınan yeni bir kararla 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte günlük 47,70 TL olan işsizlik maaşının uzayıp uzamayacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

 

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