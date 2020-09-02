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Ekonomi Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Eylül’de gerçekleştirilecek
Ekonomi

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Eylül’de gerçekleştirilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin önümüzdeki hafta başlayacağı müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 12:14:00 -
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Eylül’de gerçekleştirilecek

Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül’de başlayacağını duyuran Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti. Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını aktardı. Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” dedi.

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