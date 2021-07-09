  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş'a müjde: Anlaşacağımızı umuyorum
Tabancasını kaptırdı, bacağından vuruldu
Acı kaza! İşitme engelli sürücü çöp kamyonunun altında can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi
Ekonomi Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanlar tarafından ilgiyle takip edilen nakdi ücret desteği haziran ayı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-09 00:15:00 -
Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Koronavirüs nedeniyle çalışanlara her ay nakdi ücret desteği veriliyordu. Temmuz ayında henüz bu ücret yatırılmadı. Haliyle bu haktan yararlananlar şimdi sıklıkla "Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunu soruyor.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

1 Temmuz tarihine gelindiğinde ise herhangi bir uzatmaya gidilmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay