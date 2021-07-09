Koronavirüs nedeniyle çalışanlara her ay nakdi ücret desteği veriliyordu. Temmuz ayında henüz bu ücret yatırılmadı. Haliyle bu haktan yararlananlar şimdi sıklıkla "Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?" sorusunu soruyor.

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği için müjdeli haber geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Erdoğan açıklamasında; "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." dedi. Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Karar 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girmişti.

1 Temmuz tarihine gelindiğinde ise herhangi bir uzatmaya gidilmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Bilgin, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.