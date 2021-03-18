Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
Nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Mart'ta hesaplara yatırıldı. Vatandaşların sistemde kayıtlı IBAN numaralarına yatırılan ödemeler, sistemde kayıtlı IBAN bilgisi olamayanlar için ise PTT'ye aktarıldı. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlar tarafından aratılan Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? sorularını sorguluyorlar.
Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Nakdi ücret desteği ne kadar oldu?
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır.