Nakdi ücret desteği ne kadar oldu? 1100 TL nakdi ücret desteği şartları

Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara nakdi ücret desteği verilecek. Nakdi ücret desteğinin süresi Mart ayından sonra iki ay daha uzatıldığı bildirilmişti. Böylelikle nakdi ücret desteği 2021 Mayıs ayında sona ereceği ön görülüyor. Turizmcilere nakdi ücret desteğinin bayram sonuna kadar devam edecek.

Nakdi ücret desteği ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan günü yaptığı açıklamasında nakdi ücretin uzatıldığına da yer verdi. Buna göre; ''İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.'' dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir. Eğer e- Devlet üzerinden giriş yapamıyor, şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı Nüfus Müdürlükleri'ne giderek kimlik değiştirme işlemi yaparak alabilirsiniz. Daha sonra en yapın PTT'ye giderek bir e-devlet giriş şifresi almanız gerekiyor.

Nakdi ücret desteği alma şartları neler?

Faaliyetleri durdurulan işletmelerdeki diğer çalışanlar ücretsiz izne çıkartılacaklar. Ücretsiz izne çıkartılanlardan, 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla sigortalı oldukları işyerinde çalışmaya devam edenler günlük 50 lira nakdi ücret desteği alacaklar. 17 Nisan 2020 tarihinden sonra yeni işe giren veya iş değiştirenler nakdi ücret desteği alamayacaklar.

Yeme içme sektörü ile hamam, sauna, düğün salonu, güzellik merkezi gibi işyerlerinde çalışanların durumu daha farklı. Bu sektörlerde çalışanlardan kısa çalışma ödeneği hakkı bulunanlar, kapanma döneminde kısa çalışmada gösterildikleri süreler için yeniden ödenek alabilecekler.

Kısa çalışma ödeneği hakkı olmayan işçiler ise geçen hafta yürürlüğe giren kanun kapsamında genişletilmiş ücretsiz izin desteğinden yararlanabilecekler. Bu sektörlerde 17 Nisan 2020 tarihinden sonra işe girenler de dahil olmak üzere ücretsiz izne çıkartılan tüm işçiler iki ay süreyle nakdi ücret desteği alabilecekler. Haziran ayında ise sadece 17 Nisan 2020 tarihinden önce işe girmiş işçiler yararlanabilecek.

Yeme içme sektörü ile sonradan listeye eklenen işyerlerinde nisan mayıs aylarında çalıştırılan işçilerin tamamı için iki ay süreyle işverene işçi başına 1341 TL’ye kadar prim desteği sağlanacak.