Nakdi ücret desteği Mayıs ayı ödemeleri yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman verilecek?
Mayıs nakdi ücret desteği ödemesi yattı mı? Nakdi ücret destek ödemesi yatırıldı mı? son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin gerçekleştirileceğini tarihi açıkladı. Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.