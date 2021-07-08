Nakdi ücret desteği haziran ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Temmuz'da yapacağız. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödemelerini PTT üzerinden alabilirler" dedi. Nakdi ücret desetği 30 Haziran'da sona ermişti. 1 yıldan fazla devam eden nakdi ücret desteği ödemelerinde mayıs ayına ilişkin son ödeme 8 Haziran'da yapılmıştı. Daha önce, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı" açıklaması yapılmıştı.

Nakdi ücret desteği ne kadar yatacak?

Asgari ücret zammıyla beraber yüzde 21.56 oranında artış gösteren bu ödenek günlük 39 TL’den 47 TL’ye yükseldi. Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteği yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıktı.