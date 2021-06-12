Nakdi destek temmuz ayında ödenecek mi 2021
Nakdi destek ne zaman bitecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 17 Nisan 2020'den itibaren her ay nakdi destek ödemesi yapılıyor. Son olarak nakdi destek maaşı 8 Haziran 2021'de ödendi. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı ödeniyor. 17 Nisan 2020’de açıklanan nakdi destek maaşı bir yılı aşkın süredir ödeniyor. Peki, nakdi destek ne zaman bitecek? Temmuz ayında nakdi destek verilecek mi?
Nakdi destek temmuz ayında ödenecek mi 2021
Nakdi destek ödemesi 30 Haziran 2021’de sona erecek. Mayıs ayına ilişkin ödeme 8 Haziran 2021’de yatırıldı. 30 Haziran’da sona erecek olan nakdi destek maaşıyla ilgili haziran ayı ödemesinin temmuzda yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir açıklama henüz bulunmuyor.