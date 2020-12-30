Ücretsiz izin desteği ne zamana kadar alınacak? | Koronavirüs salgını tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkiledi. Salgında işveren ve çalışanların mağdur olmaması isteyen hükümet pek çok önemli karar aldı. Bu kararları arasında nakdi destek yani ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara maaş ödemesi de yer alıyor. Milyonlarca kişi mayıs ayından bu yana her ay ücretsiz izin maaşı alıyor. Salgının devam etmesi, birçok işletmenin personelini ücretsiz izne çıkarması sebebiyle desteğin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek?

Nakdi destek maaşı uzadı mı? | Ücretsiz izin desteği ne zaman son?

Nakdi destek ödemesi 17 Ocak 2021’de sona erecekti. Ancak 28 Aralık Pazartesi günü yapılan kabine toplantısında desteğin iki ay daha uzatılmasına karar verildi. Nakdi destek bir diğer ismiyle ücretsiz izin desteği 17 Mart 2021’de sona erecek. Konuyla ilgili karar 30 Aralık 2020’de Resmi Gaszete’de yer aldı. Yayınlanan kararda, “4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/1/2021 tarihten itibaren iki ay uzatılmasına mezkur kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.