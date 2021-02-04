Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek bu hafta yatar mı?
Ocak ayı nakdi destek ne zaman ödenecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay nakdi destek maaşı ödeniyor. Peki, nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek maaşı ne kadar? Oca ayı nakdi destek parası bu hafta yatar mı?
Nakdi destek maaşı ayın kaçında yatıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 Mayıs ayından itibaren ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara nakdi destek maaşı veriliyor. Peki, nakdi destek parası ne zaman son?
Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak? Nakdi destek bu hafta yatar mı?
Nakdi destek maaşı alınan son kararla 17 Mart 2021’e kadar ödenecek. Ocak ayı ödemelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Merakla beklenen açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Şubat’ta yapılacağını duyurdu.
İŞKUR sisteminde ıban numarası bulunanların maaşların hesaplarına yatırılacak. Sistemde ıban bilgisi olmayanlar ise ödemelerini PTT şubelerinden alabilecek.