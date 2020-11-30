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Ekonomi Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?
Ekonomi

Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara devlet her ay ödeme yapıyor. Salgının seyri doğrultusunda nakdi destek maaşı iki ay daha uzatıldı. Peki, bu hafta ücretsiz izin maaşı yatar mı? | Nakdi destek maaşı hangi gün ödenir? | Nakdi destek maaşı ayın kaçında ödeniyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-30 00:32:00 -
Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman yatar? Nisan 2020'de alınan kararlarla çalışanların pandemi sebebiyle mağdur edilmemesi için çeşitli kararlar alındı. Söz konusu kararlardan biri de ücretsiz izin maaşı. Ücretsiz izne çıkarılan milyonlarca kişiye nakdi destek maaşı ödeniyor. Peki, aralık ayının kaçında ücretsiz izin maaşı yatar?

Nakdi destek maaşı bu hafta yatar mı?

Nakdi destek maaşı 17 Kasım 2020’de sona eriyordu. Ancak karar iki ay daha uzatıldı. Nakdi ücret maaşı 17 Ocak 2021’de sona erecek. Maaşlar her ayın 8 ile 10’u arasında TC kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılıyor. İŞKUR sisteminde ıban numarası olanların maaşları hesaplarına, olmayanlarınsa PTT’ye yatırılıyor.

Koronavirüsle ilgili alınan yeni kararlar sebebiyle pek çok çalışan ücretsiz izne çıkarıldı. Hal böyle olunca vatandaşlar nakdi ücret maaşının uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Şimdiye kadar konu hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da kulislerde bu kararın 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabileceği konuşuluyor.

 

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