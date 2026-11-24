Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin inşa ettiği yeni demir yollarını gelecek yılın başında Ermenistan sınırına ulaştırmayı planladığını bildirdi. Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı'nın (TRIPP) kısa sürede hayata geçirilmesini ve tamamlanmasını arzuladıklarını belirtti.

"Biz bu projeyi memnuniyetle karşılıyoruz, kısa süre içerisinde hayata geçirilmesini ve tamamlanmasını arzuluyoruz." diyen Bayramov, 23 Kasım'da bölgede belirli fiziki çalışmaların başladığını gözlemlediklerini ve bu konuda resmi açıklama yapıldığını aktardı.

Nahçıvan'a kesintisiz ulaşım

Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak güzergah, Bayramov'un anlatımıyla öncelikle ülkenin ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak.

Projenin bir yılı aşkın süredir ABD ile Ermenistan arasında müzakere edildiğini, hazırlık çalışmalarının yürütüldüğünü, ilgili şirketin kurulması ve hisse dağılımı gibi konuların ele alındığını anlatan Bayramov, bu süreçte Azerbaycan'ın düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi. Gerekçe olarak güzergahın giriş ve çıkış noktalarının Azerbaycan sınırında bulunmasını gösterdi: projenin uygulanması ve çalışmaların buna göre planlanması için ülkesinin süreç hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kars-Iğdır-Dilucu ile Doğu-Batı'ya yeni halka

Bayramov, güzergahın Doğu-Batı Orta Koridoru'na yeni bir hat kazandıracağını ve bölge ülkelerine ilave imkanlar sunacağını belirterek, projenin tüm Güney Kafkasya ülkelerine fayda sağlayacağını düşündüklerini dile getirdi.

Doğu-Batı güzergahında Avrupa Birliği, Çin ve diğer Asya ülkeleri arasında büyük miktarda yük taşımacılığı yapıldığını belirten Bakan, bu ölçekteki projelerde tek bir güzergahın değil, tüm bölgenin yük taşıma kapasitesinin dikkate alındığını vurguladı. Güzergah seçeneklerinin artmasının bölgedeki ulaşım hatlarına olumlu etki edeceğini ve yeni yüklerin çekilmesine katkı sağlayacağını, alternatiflerin çoğalmasının bölgenin tamamına avantaj sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'de Kars-Iğdır-Dilucu demir yolu projesinin yapımına başlandığını hatırlatan Bayramov, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki mevcut demir yolu hattının yenilenmesi ve kalitesinin artırılması için de çalışmalar yürütüldüğünü, projelerin tamamlanmasıyla bölgede büyük bir ulaşım koridorunun oluşturulacağını aktardı.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile Kars-Iğdır-Dilucu projesinin birbirini tamamlayacağını kaydeden Bayramov, bunun Güney Kafkasya'da Doğu-Batı bağlantısına yeni bir halka ekleyeceğini ve yüklerin farklı yönlerde daha kolay taşınmasına imkan sağlayacağını söyledi. Söz konusu projeleri, bölgede ortaya çıkan yeni gerçekliklerin pratik hayata geçirilmesi olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 23 Kasım'da TRIPP projesinin inşasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu.