Nahçivan korudoru Azerbaycan Türkiye koridoru ne zaman yapılacak?

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren Dağlık Karabağ harekatının ardından elde edilen zaferin yankıları sürerken Azerbaycan-Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren yeni bir koridor oluşturulacak. Ermenistan topraklarında açılacak koridor ile Türkiye ve Azerbaycan ilk kez karayolu ile birbirine kavuşacak.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun 44 gün süren süren harekat sonrasında Azerbaycan hem sahada hem de masadan zafer kazandı. Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için imzalanan ortak anlaşma oldukça stratejik kazanımları da içeriyor. Bu kazanımlardan en önemlisi de Nahçıvan Azerbaycan koridoru ile Türkiye ve Azerbaycan'ın ilk kez karayolu ile birbirine kavuşacak olması. Stratejistler, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında bir koridorun açılacak olmasının bu savaşın en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguluyor.

Nahçivan koridoru

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur , "Nahçıvan koridorunun açılmasının Türk dünyasına psikolojik olarak olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum. Şimdi bu rüya gerçekleşirse bu Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya’ya ticaret yapması açısından büyük bir gelişme olur" değerlendirmesinde bulundu.



Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri de Azerbaycan’la Nahçıvan’ı birleştiren yeni bir koridorun oluşturulacak olması. Ermenistan, vatandaşlarının, araçların ve yük araçlarının iki yönde hareketini organize etmek amacıyla Azerbaycan’ın batısındaki bölgeler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni bir iletişim koridoru sağlanacak.