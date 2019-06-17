Nagihan Tokmak’ın hedefi derece

Endurance branşında Avrupa’da yarışan tek Türk kadın sporcu olan Nagihan Tokmak, İngiltere’de boy gösterecek. Avrupa Şampiyonası ve Milletler Kupası’nda mücadele edecek olan Tokmak’ın hedefi dereceyle dönmek.

Türkiye’nin Enduranca branşındaki tek kadın sporcusu olan Nagihan Tokmak, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Kupası’nda mücadele etmek için İngiltere’ye gitti. Türkiye olarak ilk defa katılım hakkı elde ettiğimiz Eustonpark yarışlarında, Nagihan Tokmak da ilk kadın sporcu olarak boy gösterecek. Zorlu yarışlarda aldığı derecelerle İngiltere’de mücadele etme hakkı kazanan Nagihan Tokmak, İngiltere’den de dereceyle dönmeyi hedefliyor.