Nagehan Alçı'ya göre o lider, bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyormuş

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için, "Tayyip Erdoğan'a şahsi nefret duyan ama hemen her konuda devlet gibi düşünen, Cumhur İttifakı gibi düşünen seküler bir kesim ortaya çıktı son 8 sene içinde. Bu kesimin istediği aslında laik bir Tayyip Erdoğan karakteri. Muharrem İnce işte o profil" dedi.

Alçı, "Bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyor" dediği İnce'nin kitlesi hakkında şunları kaydetti:

"O zaman 'farklı akvaryumlar' teorisinin seçmen davranışı olarak bir anlamı kalmıyor. O her iki seçmen tipi de bir anda Muharrem İnce’ye dönebiliyor.

Nitekim, panorama.tr verilerinden hareket eden Ali Bayramoğlu'nun da ifade ettiği gibi Muharrem İnce seçmenlerinin 3’te 1’i AK Parti’den, 3’te 1’i CHP’den, 3’te 1’i de 18-22 yaş seçmen kitlesinden geliyor.

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Yani ortada sadece CHP’den kopan seçmen kitlesi yok. Çok net sistemik bir kriz var. 2018’de Erdoğan’a oy verip bugün eli Kılıçdaroğlu’na gitmeyen ve Muharrem İnce’nin merkez popülizmine yönelen bir kitleden bahsediyoruz.

Ya Tayyip Erdoğan ya Kemal Kılıçdaroğlu ikili modelini reddediyorlar. Hem laik hem dindar kesimde var bunlar."