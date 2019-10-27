Nagehan Alçı'dan büyük tepki çeken PYD çıkışı!

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, katılcı canlı yayında PKK/YPG/PYD hakkında tepki çeken sözler sarf etti.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG hedeflerine yönelik olarak yürüttüğü “Barış Pınarı Harekatı” hakkında görüşlerini paylaşan Alçı çok tartışılacak mesajlar verdi.

"Bir gerçekliktir"

PKK'nın Suriye kolu YPG'nin siyasi uzantısı olan PYD hakkında skandal ifadeler kullanan Nagehan Alçı, "Gerçekçi olmak lazım, YPG denilen yapı uzayda salınan hiçbir temeli olmayan bir terör örgütü olarak tanımlanamaz. YPG silahlı kanat açıkça bir terör örgütüdür ve Türkiye sınırında Türkiye'ye net bir tehdit ama aynı zamanda Suriye içinde de bir sosyal gerçekliğe tekabül ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrası PKK/YPG'nin siyasi kanadı olan PYD'yi güçlendirmesi gerektiğini savunan Nagehan Alçı, PYD'nin Suriye'de bir "gerçeklik" olduğunu iddia etti.

PYD güçlendirilmeli

Alçı büyük tartışma yaratacak sözlerine şöyle devam etti;

"Barış Pınarı Harekatı'ndan elde edilen başarının neticesi olarak belki orta vadede önemli olan YPG'nin siyasi kanadının daha güçlü hale gelmesini sağlamak. YPG/PYD Suriye'nin içinde bir gerçeklik olarak var ve olmaya da devam edecek. PYD yani siyasi olarak PKK'dır ama vardır bunun tekabül ettiği bir sosyal kesim var Suriye içinde. Önemli olan bunun askeri kanadını zayıflatmak ve Türkiye'ye yönelin tehdide yönelik önlemler almaktır."